Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi

23.05.2022 12:40
Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi

Başkent'te tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden bir şahsa jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Başkent'te tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden bir şahsa jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Ankara Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden bir şahıs gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda şahsın üzerinden, 435 adet sikke ve 80 adet eski eser ele geçirildi. Olayda el konulan tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilirken gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement