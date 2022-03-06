Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi - Son Dakika
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Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi

06.03.2022 15:00

Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent yönetiminde 'ortak akla' önem veren hizmet anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle başlattığı diyalog sürecine devam ediyor.

Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent yönetiminde 'ortak akla' önem veren hizmet anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle başlattığı diyalog sürecine devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı da bu anlayış doğrultusunda başlattığı 'Muhtarlar Müzakere Ediyor' programının üçüncüsünü Ayaş'ta gerçekleştirdi. Toplantıya katılan muhtarlara etkili iletişim eğitimi de verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'ortak akıl' ilkesi doğrultusunda tüm toplum kesimleriyle diyalog sürecini hızlandırarak görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Bu ilke doğrultusunda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programının üçüncüsü Ayaş'ta gerçekleştirildi.

Muhtarlara etkili iletişim eğitimi veriliyor

4-6 Mart 2022 tarihleri arasında Ayaş ilçesinde Ayaş, Güdül, Altındağ ve Elmadağlı muhtarları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze görüşülen muhtarların mahalle ve bölge ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Kent Estetiği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı toplantıda muhtarlara etkili iletişim eğitimi de verildi. Eğitmen Nurten Merdivenci ise iletişim dersinin önemini vurgulayarak, "Ayaş'ta gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılan muhtarlara yönetim ve iletişim alanında eğitimler verdik. Yerel yönetimin birer parçası olarak kendilerini geliştirebilecekleri bilgiler söyledik ayrıca etkili iletişim konusunda teknik bilgiler paylaşarak faydalı olacağını düşündüğümüz bir eğitim gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"Muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

Başkent'te sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimi dinlemeye özen gösterdiklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıların devam edeceğine şu sözlerle dikkat çekti:

"Muhtarlar Müzakere Ediyor programımızın üçüncüsünü Ayaş'ta gerçekleştirdik. Bugün Ayaş, Güdül, Altındağ ve Elmadağlı muhtarlarımızla beraberiz. Sosyal belediyecilik ve ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi
Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi
Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Müzakere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentli muhtarlar anlattı, ABB dinledi - Son Dakika


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