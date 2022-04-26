Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi

26.04.2022 17:03
Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi

Ankara'ya il dışından uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri, Mamak'taki uygulama noktasında durdurdukları şüpheli şahsın valizinden 7 kilo 600 gram marihuana maddesi ele geçirdi.

Ankara'ya il dışından uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri, Mamak'taki uygulama noktasında durdurdukları şüpheli şahsın valizinden 7 kilo 600 gram marihuana maddesi ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre Diyarbakır ili üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Mamak ilçesinde bulunan Çalışkanlar uygulama noktasında şüpheli gördükleri bir şahsı durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada 7 kilo 600 gram marihuana uyuşturucu maddesi ve 14 bin 400 TL ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Uyuşturucu, Ankara, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte 7 kiloyu aşkın marihuana maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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