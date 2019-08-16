Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı
22 dakika önce
Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptıANKARA - Başkentte, bisikletle karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:18 Kaynak: İHA
Başkentte anne ve çocuğuna otobüs çarptı
ANKARA - Başkentte, bisikletle karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, Ankara
'nın Sincan
ilçesine bağlı Maraşal Çakmak Mahallesi'nde bisiklete binerek çocuğunu kucağına alıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuğuna belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuk yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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