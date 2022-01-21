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Başkentte çiçek üreticilerinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Başkentte çiçek üreticilerinin yüzü gülüyor

21.01.2022 23:42

Başkentte çiçek üreticilerinin yüzü gülüyor ANFA Genel Müdürlüğü, 1,5 yılda 7 milyon 750 bin adet çiçeği Başkentli çiçek üreticileriyle alım garantili sözleşme yaparak satın aldı.

Başkentte çiçek üreticilerinin yüzü gülüyor

ANKARA - ANFA Genel Müdürlüğü, 1,5 yılda 7 milyon 750 bin adet çiçeği Başkentli çiçek üreticileriyle alım garantili sözleşme yaparak satın aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi çiçek üreticilerine verdiği söz 'alım garantili sözleşmeli üreticilik modeli' ile hayat buldu. "Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek" diyen Yavaş, pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Başkentli yerli üreticilerin de içinde yer aldığı çiçek üreticilerine sözleşmeli üreticilik modeli ile destek oldu. ANFA Genel Müdürlüğü; park, bahçe ve refüjleri süsleyen yazlık ve kışlık çiçek ihtiyacını Başkentli çiçek üreticileriyle yaptığı sözleşmeli üretim modeliyle karşılamaya başladı.

Başkent ekonomisini canlandıran istihdamı artıran üretim modeli

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından son 1,5 yılda 33 çiçek üreticisi ile yapılan alım garantili sözleşme ile 7 milyon 750 bin adet çiçek satın alındı.

Yeni üretim modeli sayesinde Başkent ekonomisini canlandırmayı ve istihdamı artırmayı amaçlayan ANFA Genel müdürlüğü, kışlık 1 kez yazlık ise 2 kez çiçek alımı gerçekleştirerek bugüne kadar sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiçek üreticilerine 8 milyon TL tutarında maddi destek de sağlamış oldu.

Gelen yoğun talep nedeniyle yeni yılda 25 ilçede bu modeli uygulamayı planlayan ve ilk etapta Ayaş ve Çubuk'taki çiçek üreticileri ile anlaşma yapan ANFA Genel Müdürlüğü, 2022 yılı sonuna kadar 18 milyon çiçeği daha sözleşmeli üreticilik modeli ile satın alarak Başkent'in bulvar ve caddelerini süslemeyi hedefliyor.

Çiçek üreticilerinden Başkan Yavaş'a teşekkür

Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiçek üreticileri, yıllardır yurt dışından getirilen bitki ve ağaçların Ankara iklimine uygun olmadığı için kuruduğuna dikkat çeken ve ithal bitki alımını Ankara'da durduran Yavaş'a teşekkür etti.

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Mansur Yavaş, Ankara, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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