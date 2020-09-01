Başkentte duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Başkentte duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sincan ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkentte duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Sincan ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Y'nin (30) kullandığı 06 CAA 953 plakalı motosiklet, Peçenek Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Y'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Peçenek, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 06:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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