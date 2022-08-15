Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor (3) - Son Dakika
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Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor (3)

15.08.2022 16:45

Başkentte etkili olan sağanak ve rüzgar Tren Garı önünde otobüs durağında bekleyenler Su biriken yolda ilerleyen araçlar Eskişehir Yolu üzerinde biriken yolda ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Başkentte etkili olan yağıştan timelaps görüntüsü ANKARA - Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. (2)

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Kaynak: AA

Maltepe, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor (3) - Son Dakika
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