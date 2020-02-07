Başkentte evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesindeki Cimşit, Alpagut ve İnceğiz mahallelerinde evlerden hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti.

Jandarma ekipleri, hırsızlık zanlılarının M.A, Y.A. ve E.N. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin evinde ele geçirilen çalıntı mutfak ve ev eşyası sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Jandarma ekipleri, Kahramankazan'da 2018 ve 2019'daki 32 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.