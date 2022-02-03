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Başkentte FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

03.02.2022 09:49
Başkentte FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatı olan 10 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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