Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

Ankara'da gece saatlerinde gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bulutlu havada peş peşe beliren çok sayıda parlak ışık, kent sakinlerinin dikkatini çekti.

GÖKYÜZÜNDE PEŞ PEŞE BELİRDİLER

Birbirine yakın noktalarda görülen ışıkların zaman zaman belirginleşip ardından kaybolduğu, kısa süre sonra farklı noktalarda yeniden ortaya çıktığı görüldü. Gökyüzündeki sıra dışı hareketlilik bir süre devam etti.

KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Işıkların ne olduğu ve hangi kaynaktan geldiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Olayın bulutlara yansıyan güçlü ışık kaynaklarından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Ankara semalarında yaşanan sıra dışı olay, ışıkları fark eden vatandaşlarda şaşkınlık ve merak yarattı.