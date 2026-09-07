Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı - Son Dakika
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Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

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Ankara'da gece saatlerinde gökyüzünde peş peşe beliren gizemli ışıklar vatandaşların dikkatini çekti. Bir süre hareket halinde görülen ve zaman zaman kaybolup yeniden beliren ışıklar merak uyandırırken, ışıkların kaynağına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da gece saatlerinde gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bulutlu havada peş peşe beliren çok sayıda parlak ışık, kent sakinlerinin dikkatini çekti.

GÖKYÜZÜNDE PEŞ PEŞE BELİRDİLER

Birbirine yakın noktalarda görülen ışıkların zaman zaman belirginleşip ardından kaybolduğu, kısa süre sonra farklı noktalarda yeniden ortaya çıktığı görüldü. Gökyüzündeki sıra dışı hareketlilik bir süre devam etti.

KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Işıkların ne olduğu ve hangi kaynaktan geldiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Olayın bulutlara yansıyan güçlü ışık kaynaklarından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Ankara semalarında yaşanan sıra dışı olay, ışıkları fark eden vatandaşlarda şaşkınlık ve merak yarattı.

Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Güler Ayhan Güler:
    Bu yerden Fenerle ve Lazerle biriler havaya tutuyor,gizemlik hiç birsey yok 1 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Ülkenin kuş bakışı krokisi çekilip yabancı kaynaklara servis edilmiyorsa ne ala 1 0 Yanıtla
  • Daniel Kochen Daniel Kochen:
    Bizim hanımda dün İstanbul semalarında görmüş ama kayıt edememiş bu olayları çok ilginc 0 0 Yanıtla
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