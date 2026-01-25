Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangının büyümesiyle 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Alaaddin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler büyüyerek çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
