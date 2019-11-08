Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
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Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:23 Kaynak: AA
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.
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