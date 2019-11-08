Son Dakika Haberleri: Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
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Başkentte Mevlit Kandili coşkusu

6 saat önce

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

Başkentte Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Hacı Bayram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:23 Kaynak: AA
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