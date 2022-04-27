Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor

27.04.2022 11:55

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off finalinde eşleşen başkent takımları Halkbank ve Ziraat Bankkart, şampiyon olmak için mücadele edecek.

MUSA SAMUR - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off finalinde eşleşen başkent takımları Halkbank ve Ziraat Bankkart, şampiyon olmak için mücadele edecek.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi ile Ziraat Bankkart'ın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, zorlu maç öncesi bir araya geldi.

Samimi anların yaşandığı buluşmada maç öncesi iki oyuncu da birbirlerine başarı diledi.

AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi, zorlu bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Bitime 5 maç kala ligi birinci bitirmeyi garantilediklerini anımsatan Aslan, CEV Challenge Kupası finalini kaybettikten sonra zihinsel olarak düşüş yaşadıklarını belirtti.

Play-off yarı finalinde karşılaştıkları Arkas Spor'a ilk maçta yenildiklerini ancak vazgeçmeyerek geri kalan iki müsabakayı kazanarak finale çıktıklarını aktaran Aslan, finalde bir başka Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ile eşleştiklerine işaret etti.

Aslan, maçların zor geçeceğini ifade ederek, "Ankara olması iki takım açısından da çok iyi bir şey çünkü evimizde oynayacağız. İki takım da çok güçlü. İki takımın kenardan gelecek oyuncuları da çok iyi. Halkbank'ın hedefi her zaman her kulvarda şampiyon olmak. Bu maçlarda da takım olarak bunu göstereceğiz." diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Aslan, şunları kaydetti:

"Son maçlar benim açımdan güzel geçti. Sezon içinde de çok süre aldım. Son maçlarda da süre almam güzel bir şey, bu avantajı da kullandım. Zihinsel olarak kendimi iyi hazırlıyorum. Çok dışarda vakit geçiren biri değilim. Evde kendimi zihinsel olarak hazırlıyorum. Paslarımla şampiyonluğu getireceğime inanıyorum. İnşallah bu serinin sonu şampiyonluk olacak."

Faik Samet Güneş: "Finalde takımımıza güveniyorum"

Ziraat Bankkart'ın tecrübeli orta oyuncusu Faik Samet Güneş, sezon içerisinde takım olarak hem iyi hem de kötü zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Play-off'ların başka bir motivasyonu olduğunu belirten Samet, yarı finalde karşılaştıkları Fenerbahçe HDI Sigorta maçından sonra gerçek güçlerini göstermeye başladıklarını ifade etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta'yı iki maçta da yenerek finalde bir başka Ankara takımı Halkbank ile eşleştiklerini anımsatan Güneş, "Halkbank inanılmaz bir sezon geçirdi. Rakibimiz iyi takım. Son maçlara kadar yenilgisiz geldiler. Bence finali hak ettiler. Finalde takımımıza güveniyorum. Rakibimizi eleyerek şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Başantrenörü Mustafa Kavaz ile oyunculuğu döneminde beraber oynadıklarını hatırlatan Güneş, "Oyunculuğu da hocalığı da iyi. Başantrenör olarak kendini inanılmaz iyi geliştirmiş. Çok idealist. Aldığımız nefesi bizden daha iyi biliyor. Bütün hareketlerimizi anlıyor. Bence böyle olması da iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Başkentte şampiyonluk derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor
Başkentte şampiyonluk derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor
Başkentte şampiyonluk derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor
Başkentte şampiyonluk derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor

YORUMLAR
500
Şampiyonluk yolunda 'her maç bir yaş' Şampiyonluk yolunda 'her maç bir yaş' Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi

Play Off, Halkbank, Şampiyon, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 'şampiyonluk' derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Fatih Terim ve ailesine hakaret etmişti: 37 bin 500 lira tazminata hükmedildi
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement