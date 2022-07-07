Büyükelçi Hessen, Malezya ve Hindistan bölgesinde de batik kumaşın kullanıldığını ifade etti.

Hessen, burada yaptığı konuşmada, batik kumaşın elde dokunduğunu belirterek eşinin de batik kumaştan yapılmış kıyafetler giydiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sri Lanka, Ankara, Batik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte 'Sri Lanka Batik Kumaşı' tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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