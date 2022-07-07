Başkentte "Sri Lanka Batik Kumaşı" tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Başkentte "Sri Lanka Batik Kumaşı" tanıtım etkinliği düzenlendi

07.07.2022 12:54
Başkentte "Sri Lanka Batik Kumaşı" tanıtım etkinliği düzenlendi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sri Lanka Batik Kumaşı"nı düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sri Lanka Batik Kumaşı"nı düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Hessen, burada yaptığı konuşmada, batik kumaşın elde dokunduğunu belirterek eşinin de batik kumaştan yapılmış kıyafetler giydiğini söyledi.

Büyükelçi Hessen, Malezya ve Hindistan bölgesinde de batik kumaşın kullanıldığını ifade etti.

Etkinlikte, batik kumaşın üretimiyle ilgili video gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından, batik kumaştan üretilen kıyafetler sergilendi, defile düzenlendi.

Defilenin ardından, katılımcılara, Sri Lanka mutfağından yemekler ikram edildi.

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Kaynak: AA

Sri Lanka, Ankara, Batik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 'Sri Lanka Batik Kumaşı' tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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