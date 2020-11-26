Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, antik Mısır dönemine ait 2 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesinde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda Kafkas Mahallesi'nde zanlılar A.A. ve R.Ç'nin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Otomobilde, antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen, 1 Mısır firavun heykeli ve 1 kadın heykel ele geçirildi.
Heykellere, Ankara Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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