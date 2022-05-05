Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

05.05.2022 12:38
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Başkentte jandarmanın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkentte jandarmanın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 27 Nisan ile 05 Mayıs tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Mamak, Altındağ, Kahramankazan ve Etimesgut ilçeleri olmak 4 ayrı noktada düzenlenen operasyonlarda, 45 gram bonzai, 45 gram esrar, 26,3 gram eroin, 60 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda, Y.G., U.G., B.D, P.G, M.T, D.D. ve Ş.K. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şahsılar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

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Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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