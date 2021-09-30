Başkentte zehir tacirlerine operasyon: Çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika

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ANKARA - Ankara'da uyuşturucu madde satışı ve alımı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ikamet eden Mert B. ve Alican M.'nin uyuşturucu satışı yaptığının bilgisi alan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki şahsı takibe aldı. Şüphelilerin yaşadıkları binanın önüne gelen Kazım Ö.'nün ve Emre T.'nin bu iki şahıstan uyuşturucu madde satın aldıklarını tespit eden polis ekipleri olayın hemen ardından, önce alıcı konumundaki Kazım Ö'yü ve Emre T'yi, ardındansa satıcı konumundaki Mert B.'yi ve Alican M'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan dört şahsın üzerlerinde ve satıcıların evlerinde yapılan aramalarda 200 grama yakın eroin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet extacy hap ve 330 TL ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.