Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en cok etkilenen Söğütözü 'nde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı. Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı - Son Dakika

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