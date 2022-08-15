Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

15.08.2022 21:20

Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı Ankara'da akşam saatlerinde yaşanan fırtınada bir genç kız sel sularından canını zor kurtardı.

Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde yaşanan fırtınada bir genç kız sel sularından canını zor kurtardı.

Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en cok etkilenen Söğütözü'nde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı. Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı - Son Dakika
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