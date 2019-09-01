Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

3 saat önce

Salon: Dongguan Basketbol MerkeziHakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Gentian Cici (Arnavutluk)Kanada: Pangos 14, Joseph 16, Ejim 9, Birch 18, Wiltjer 6, Klassen 4, Thomas Scrubb 8, Phil Scrubb 9, Heslip 8, Kajami-Keane, NembhardAvustralya: Mills...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Gentian Cici (Arnavutluk)

Kanada: Pangos 14, Joseph 16, Ejim 9, Birch 18, Wiltjer 6, Klassen 4, Thomas Scrubb 8, Phil Scrubb 9, Heslip 8, Kajami- Keane, Nembhard

Avustralya: Mills 15, Dellavedova 24, Ingles 13, Landale 8, Baynes 10, Goulding 16, Kay 8, Bogut 12, Creek 2, Barlow, Gliddon, Sobey

1. Periyot: 20-29

Devre: 40-52

3. Periyot: 77-76

5 faulle çıkan: 38.52 Goulding (Avustralya)

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçta Avustralya, Kanada'yı 108-92 yendi.

Arnavutluk, Porto Riko, basketbol, Kanada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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