Basketbol Ailesinden Deprem Şehitlerine Anma

Türk basketbol ailesi, tüm lig maçlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yıl dönümü nedeniyle liglerde oynanan müsabakalarda, hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Bütün liglerde oynanan müsabakalar sırasında salonlarda TBF tarafından hazırlanan özel pankartlar ve LED ekran anma mesajları yer aldı. Anma törenleri, bu hafta oynanacak tüm lig müsabakalarında devam edecek.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, deprem felaketinde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.