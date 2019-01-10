Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Vladimir Tsekov (Bulgaristan
), Alfred Jovovic (Hırvatistan
), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan) Galatasaray
: Işıl Alben
7, Abdi 18, Grigalauskyte 10, Jefferson 8, Macaulay 19, Sinem Aktaş 5, Şerife Onar
3, İrem Topuz 6, Nazlı Gökdemir
Lointek Gernika Bizkaia: Berezhynska 16, Dietrick 14, Gwathmey 9, Vanderwal 10, Mazionyte 5, Diez 3, Ariztimuno, Pascua 1
1. Periyot: 25-12
Devre: 44-31
3. Periyot: 60-43
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya
temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı 18 sayı farkla 76-58 mağlup etti.
İlk maçı 84-69 yitiren sarı-kırmızılı takım, elde ettiği 18 sayılık avantajla adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynan maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk periyodu 25-12 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi de 44-31 üstün tamamladı.
Maçın üçüncü periyodunda 60-43 üstünlük yakalayan Galatasaray, karşılaşmayı 76-58 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Macaristan
temsilcisi DVTK ile karşı karşıya gelecek.