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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir, Perisa 4, Ayşegül Günay 5, Gülse Uğur, Ivankovic 16, Barbee 12, Gizem Sezer, Burke 17CCC Polkowice: Robinson 11, Bojovic...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir, Perisa 4, Ayşegül Günay 5, Gülse Uğur, Ivankovic 16, Barbee 12, Gizem Sezer, Burke 17

CCC Polkowice: Robinson 11, Bojovic 2, Naczk, Conde 10, Filip 18, Gajda 9, Spanou 10, Stallworth 9

1. Periyot: 22-7

Devre: 33-28

3. Periyot: 45-45

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye 69-54 mağlup oldu.

Bosna - Hersek, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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