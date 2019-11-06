Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Dimitrios Zacharis (Yunanistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir, Perisa 4, Ayşegül Günay 5, Gülse Uğur, Ivankovic 16, Barbee 12, Gizem Sezer, Burke 17
CCC Polkowice: Robinson 11, Bojovic 2, Naczk, Conde 10, Filip 18, Gajda 9, Spanou 10, Stallworth 9
1. Periyot: 22-7
Devre: 33-28
3. Periyot: 45-45
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye 69-54 mağlup oldu.