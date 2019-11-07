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Hakemler: Tamas Benczur (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Erion Hoxhaj ( Arnavutluk)

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Anderson 31, Snytsina 26, Bahar Çağlar 21, Middleton 2, Elif Bayram 4, Melisa Korkmaz 5, Nisa Yalçın

Spartak Moskova Region: Bertsch 17, Kea 29, Kseniia Levchenko 21, Sema 13, Ogun 6, Repnikova 5, Komarova, Kurilchuk, Daria Levchenko, Nuritdinova 4

1. Periyot: 22-21

Devre: 43-47

3. Periyot: 69-66

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkan: 37.10 Bogicevic (Beşiktaş TRC İnşaat)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, normal süresi 90-90 tamamlanan maçta konuk ettiği Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'u uzatma sonunda 102-95 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki 2. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 2. kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Beşiktaş TRC İnşaat, 22-21 önde kapattı.

İkinci periyotta son anları daha iyi oynayan Spartak Moskova Region, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibine oranla hücumda bir adım önde olan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 69-66 önde girdi.

Mücadelenin final periyodu oldukça çekişmeli geçti. Beşiktaş TRC İnşaat, Anderson'un bitime 6 saniye kala kaydettiği basketle eşitliği sağladı: 90-90. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 tamamlandı.

Uzatma bölümünde Anderson ve Bahar Çağlar ile oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 102-95 kazandı.