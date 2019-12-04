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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Andrada Csender (Romanya), Ivana Radinovic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Leedham 16, Ogunbowale 14, Paris 10, Robinson 16, Pelin Bilgiç 9, Damla Gezgin 2, Yeliz Doğan, Naile ÇırakBellona Kayseri Basketbol: Barbee 14,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Ivana Radinovic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Leedham 16, Ogunbowale 14, Paris 10, Robinson 16, Pelin Bilgiç 9, Damla Gezgin 2, Yeliz Doğan, Naile Çırak

Bellona Kayseri Basketbol: Barbee 14, Burke 23, Ayşegül Günay 6, Ivankovic 10, Wauters 4, Perisa 5, Beril Albayrak, Kübra Siyahdemir

1. Periyot: 20-14

Devre: 36-36

3. Periyot: 55-47

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 69-62 yendi.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.

C Grubu'nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol'un FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.

basketbol, Karadağ, Romanya, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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