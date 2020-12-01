Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Jelena Tomic, Franko Gracin (Hırvatistan),
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 30, Olcay Çakır 3, McBride 14, Zandalasini 2, Stokes 2, Vaughn 2, Thomas 19, Sevgi Uzun, Canitez 5, Vitola
USK Prag: Oblak 2, Elhotova 12, Vorackova 9, Thomas 16, Jones 13, Rezan 14, Dojkic 4
1. Periyot: 13-19
Devre: 32-43
3. Periyot: 57-62
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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