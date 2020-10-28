Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)
Darüşşafaka Tekfen: Gillon 1, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 17, Jerrett 27, Andrews 20, Sinan Güler 3, Luther, Buford 6, Doruk Dora, Troy Selim Sav, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu
Filou Oostende: Welsh 16, Schwartz 4, Gillet 5, Djordjevic, Mwema 20, Troisfontaines 7, Vries 11, Sylla 2, Nakic 5, Buysschaert 4
1. Periyot: 20-18
Devre: 39-33
3. Periyot: 56-53
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibini 79-74 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor