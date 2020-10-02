Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8'li finalinde İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 99-75 yenen Yunanistan'ın AEK takımı, finale yükseldi.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, AEK ile Casademont Zaragoza karşılaştı.

İlk çeyreği 26-15 önde bitiren Yunan temsilcisi, soyunma odasına 53-32 üstün gitti. Üçüncü periyodu 83-57 önde tamamlayan AEK, başından itibaren üstün götürdüğü mücadeleden 99-75 galip ayrıldı.

Yunan ekibinden Keith Langford ile Casademont Zaragoza'da DJ Seeley, 18'er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

Bu sonucun ardından AEK, organizasyonun 4 Ekim Pazar günü yapılacak finalinde bir diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak. Casademont Zaragoza ise Fransa'dan JDA Dijon ile üçüncülük için mücadele edecek.