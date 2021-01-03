Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77 - Son Dakika

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77

03.01.2021 15:12
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 72-77'lik skorla mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 72-77'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Hüseyin Çelik xx

Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 18, Ege Arar xx 12, Sarunas Vasiliauskas xx 11, Thomas Wimbush x 5, Stephen Zack xx 8, Ian Hummer xx 10, Dorukhan Engindeniz x 2, Canberk Kus xx 6, Hakan Yapar x ?, Boran Güler x ?, Yiğitcan Turna x ?

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Bahçeşehir Koleji: Shannon Eugene Evans xxx 18, Jamal Avery Jones xxx 13, İsmet Akpinar x 4, Thomas Earl Robinson xx 8, Hadi Özdemirx 3, Erick Obrien Green xxx 23, Burak Can Yildizli xx 6, Joshua Colton Owens x 2, Erkan Yilmaz x ?

Başantrenör: Erhan Ernak

1. Periyot: 19-16 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 34-40 (Bahçeşehir lehine)

3. Periyot: 59-57 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Petkim, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77 - Son Dakika Spor


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