ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 72-77'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Hüseyin Çelik xx
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 18, Ege Arar xx 12, Sarunas Vasiliauskas xx 11, Thomas Wimbush x 5, Stephen Zack xx 8, Ian Hummer xx 10, Dorukhan Engindeniz x 2, Canberk Kus xx 6, Hakan Yapar x ?, Boran Güler x ?, Yiğitcan Turna x ?
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Bahçeşehir Koleji: Shannon Eugene Evans xxx 18, Jamal Avery Jones xxx 13, İsmet Akpinar x 4, Thomas Earl Robinson xx 8, Hadi Özdemirx 3, Erick Obrien Green xxx 23, Burak Can Yildizli xx 6, Joshua Colton Owens x 2, Erkan Yilmaz x ?
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 19-16 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 34-40 (Bahçeşehir lehine)
3. Periyot: 59-57 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 Bahçeşehir Koleji: 77 - Son Dakika Spor