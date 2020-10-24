Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 84 - Türk Telekom: 89

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Türk Telekom'a 84-89 mağlup oldu.

Ligin beşinci haftasında Afyonkarahisar'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta; Özlem Yalman, Ziya Özorhon ve Serhat Büker hakem olarak görev aldı. Maçın ilk çeyreğinde iki ekip de oyuna ağırlığını koymak için elinden geleni yapmasına rağmen Telekom daha fazla sayı buldu. İlk çeyrek Telekom'un 22-28 üstünlüğü ile tamamlandı.

ikinci çeyreğe Afyon Belediye hızlı başladı. Farkı kapatan Afyon Belediye olurken, Telekom da farkı yeniden açtı. Çeyrek sonuna kadar Telekom kaçtı, Afyon Belediye kovaladı. Telekom çeyreğin son anlarında farkı açarak 11 sayıya çekti. İlk yarıyı Telekom 33-44 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Afyon Belediye farkı azaltarak yakın takibe geçti. Bu çeyrekte Afyon Belediye geride kalsa da farkın açılmasına izin vermedi. Telekom üçüncü çeyreği 54-62 önde bitirdi.

Final çeyreğinde hızlı olan Afyon Belediye farkı kapattı. Eşitliği sağlayan Afyon Belediye öne geçemedi. Son bölümde etkili olan Telekom maçın son kısmını iyi bir ivme yakaladı ve maçın sonunu getirdi. HDI Sigorta Afyon Belediyespor evinde oynadığı maçta Türk Telekom'a 84-89 mağlup oldu.

(Mevlüt Tınas/İHA)