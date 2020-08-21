Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor'da hedef play-off

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkim spor'un Litvanyalı başantrenörü Kestutis Kemzura, "Hedefimiz play-off'a girmek, çok büyük bir mücadele olacağına eminim, kolay olmayacağının farkındayız." dedi.

Kemzura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petkimspor'un kendisiyle çok ilgilendiğini ve kendisi için ilginç ve gerçekçi bir teklif sunduğunu söyledi.

Beklemesi halinde başka teklifler de alabileceğini kaydeden Kemzura, "Petkim yönetim tarafı gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Buradaki oluşumla ilgili iyi şeyler hissettim. Yeni bir kulüp olmasına rağmen hedefleri vardı. Ben bu yarışmacı seçeneği kabul etmek istedim. Beraber bir şeyler inşa edip, iyi bir takım kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Kemzura, yeni bir takım oluşturmanın kolay olmadığını belirterek, "Bence yerli ve yabancı oyuncu seçiminde çok iyi iş çıkardık. Seçimlerimizden dolayı tatmin oldum. Şartları düşününce bütün şartları göz önüne bulundurduğumuzda, herkesin bildiği bir kulüp değil, yeni bir takım ama iyi bir kulüp, iyi işler başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi oyun felsefesine göre her oyuncunun belki büyük belki küçük rollere sahip olduğunu anlatan 50 yaşındaki başantrenör, "Biz yüksek tempoda, iki tarafta da hızlı ve yoğun bir oyun oynamak istiyoruz. Sonuç olarak kazanan bir takım olmak istiyoruz, çok kolay olmayacak bunun farkındayız ama çok iyi mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz play-off'a girmek"

Kemzura, kulübün bir hedef koyma konusunda ısrarcı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bir hedef koymak, bir sonuca ilerlemek istiyoruz. Şimdiki hedefimiz play-off'a girmek, çok büyük bir mücadele olacağına eminim, kolay olmayacağının farkındayız. Her şeyden önce adım adım ilerlemeliyiz. Kendimizi mutlaka ileriye doğru itmeliyiz."

" Türkiye'de güzel anılarım var"

Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu, kendisinin ilk yardımcı antrenörlük deneyimini Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir'le yaşadığına değinen Kemzura, daha sonra Darüşşafaka'da David Blatt'in de yardımcılığını yaptığını hatırlattı.

Litvanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda üçüncü olduklarını, bu nedenle Türkiye'de güzel anılarının olduğuna dikkati çeken Kemzura, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki güzel anılarımın bu şekilde kalmasını istiyorum. Planlama ve düşünce olarak büyük hedeflerimiz var, belki bu yıl için play-off büyük hedef. Adım adım, maç maç ilerleyeceğiz. Şimdilik planımız, mantalitemiz, odak noktamız bu. Kime karşı oynadığımızın hiçbir önemi yok, her maçı kazanmaya çalışacağız. Biz bunu başarabiliriz, şimdilik sadece buna odaklanmalıyız."

Litvanyalı başantrenör Kestutis Kemzura, Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen alanlardan birisinin spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sezonun başlamasını ve maçların oynanmasını umut ediyoruz. Çok farklı duygular hissedebiliriz. Biz taraftarlar için oynuyoruz. Taraftar gerçekten oyunculara, takıma, koçlara motivasyon unsuru oluyordu. Bazı ligleri gördük taraftarsız ilerlemeye çalıştılar. Bazları iyi iş çıkardı ama son olarak pandemi durumu her şeyi değiştirdi."