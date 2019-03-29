Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-42 üstün gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan ve son çeyreğe 73-68 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 104-90 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Anadolu Efes'in rakibi Barcelona Lassa oldu

Sahasında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 95-83 yenen İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, normal sezonu beşinci sırada tamamlamayı garantiledi ve çeyrek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa eşleşmesinde saha avantajını daha önce elde etmişti. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçı 22 sayı (92-70) farkla kazanmıştı.

Anadolu Efes, 29. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Baskonia ekibine konuk olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:21 Kaynak: AA

Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona, Fenerbahçe'nin Yıldız İsmine Kancayı Taktı UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Giroud, Lyon ile Görüşmelere Başladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 02:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]