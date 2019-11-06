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Basketbol: THY Avrupa Ligi

7 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın ve 8 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Dört galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. İki takım, Barış ve Dostluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - Khimki (Rusya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - ALBA Berlin (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

8 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona (İspanya)

22.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Yunanistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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