Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın ve 13 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Dört galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, ligin zirvesinde yer alan İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. İki takım, Palau Blaugrana'da yarın TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Üç galibiyeti bulunan bir maçı eksik Anadolu Efes ise cuma günü Yunanistan'da Panathinaikos ile mücadele edecek. OAKA'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Fenerbahçe Beko

13 Kasım Cuma:

18.30 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Valencia (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Zenit (Rusya)