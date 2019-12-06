Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası bir, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 11. haftası yapılan iki maçla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket- Merkezefendi Belediyespor: 91-112

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın- Edremit Belediyesi Gürespor: 59-66

Urla Belediyespor- Bayraklı Belediyespor: 63-78