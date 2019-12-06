Basketbol: Toplu sonuç
6 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası bir, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 11. haftası yapılan iki maçla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:36 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası bir, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 11. haftası yapılan iki maçla başladı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket- Merkezefendi Belediyespor: 91-112
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın- Edremit Belediyesi Gürespor: 59-66
Urla Belediyespor- Bayraklı Belediyespor: 63-78
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