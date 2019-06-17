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Basketbolda maçın ardından

8 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 86-76 mağlup olarak seride 3-2 geriye düşen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, rakiplerinin üçüncü çeyrekteki oyunuyla karşılaşmayı kazandığını belirtti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 86-76 mağlup olarak seride 3-2 geriye düşen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, rakiplerinin üçüncü çeyrekteki oyunuyla karşılaşmayı kazandığını belirtti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Anadolu Efes'in daha iyi oynadığını vurgulayarak, "Üçüncü periyot, Anadolu Efes'in daha kararlı oynadığı ve kazandığı çeyrekti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Her maçtan sonra olduğu gibi yine o maça hazırlanmamız gerekiyor. Evimizdeki maçı kazanıp, yeniden burada oynamak istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Final serisi kolay olmadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"İyi tanıdığımız bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Bugün Ahmet kötü hissetmesine rağmen oynamak istedi. Melli hiç dinlenmeden, değişik pozisyonlarda oynuyor. Bu beni gururlandırıyor. Benim için çok özel sezon. Oyuncularım sonuç ne olursa olsun savaşmaya devam edecekler."
Obradovic, final serisinde oynanan maçlarda rakiplerinin ikinci yarıya daha iyi başlamasıyla alakalı soruya, "Belki daha iyi olanakları ve teknik ekipleri vardır. Ahmet Düverioğlu'nun acısı, Luigi Datome'nin şu an hastane olduğundan belki olabilir. İki aydır uzun oyuncumuz yok. Bu sebeplerden olabilir." yanıtını verdi.
Obradovic, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Erick Green'in bir sonraki maçta oynama ihtimalinin bulunduğunu aktardı.
Sarı-lacivertli basketbolcu Marko Guduric ise "Bizden daha iyi oynadılar. Hatalarımızı öğrenip kendi sahamızda yenilmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Beko, Anadolu Efes, Ivan Obradovic, Spor
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