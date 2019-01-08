Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un Başantrenörleri Belli Oldu

Basketbolda Tahincioğlu All- Star
2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu. Türkiye
Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek Avrupa
ve Asya
karmalarının başantrenörleri belirlendi.
Organizasyonda Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes
'in başantrenörü Ergin Ataman
yer alacak. Asya Karması'nın başantrenörlüğünü ise Türk Telekom
'un çalıştırıcısı Burak Gören yapacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncuları bir araya getirecek organizasyonda ayrıca Tahincioğlu smaç, ING Bank 3 sayı ve LeasePlan yetenek yarışmaları gerçekleştirilecek.