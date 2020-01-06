Baskil'de "matematik yarışması" - Son Dakika
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Baskil'de "matematik yarışması"

6 saat önce

Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin başarısının artırılması amacıyla "matematik yarışması" düzenlendi.

Baskil'de

Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin başarısının artırılması amacıyla "matematik yarışması" düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Mesut Aydın yaptığı açıklamada, öz değerlendirme kapsamında matematik yarışması düzenlediklerini belirterek, "Matematik dersine ilişkin bir önyargı var. Bu yarışma ile az da olsa bu önyargının kırılmasını hedefledik. Öğrencilerimiz arasında güzel bir heyecan oluştu. Yarışma sonunda katılan öğrencilerimize hediyelerini verdik." dedi.

Aydın, yarışmayı organize eden öğretmen Mustafa Tay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baskil, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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