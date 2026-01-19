Baskınlar ve Gözaltılar Batı Şeria'da Artıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını bildirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca yürüttüğü baskınlar ve gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin verileri içeren yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 3 bin 500 Filistinlinin gözaltına alındığı, bu rakamın 2024 yılına kıyasla yüzde 25'lik bir artışa tekabül ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, aynı dönemde Filistinliler tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlerde yüzde 78 oranında azalma kaydedildiğini savundu.

Açıklamada, işgal altındaki topraklarda yürütülen operasyonlarda yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ve baskınlar sırasında 1300 parça silahın ele geçirildiği iddia edildi.

Ordunun açıklamasında, "Operasyonlar sayesinde, patlayıcı yapımında da kullanılabilen (çift kullanımlı) 8 tondan fazla madde ele geçirilirken, terör finansmanında kullanıldığı öne sürülen 17 milyon şekele (yaklaşık 5,5 milyon dolar) el konuldu." iddiasına yer verildi.