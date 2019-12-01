Başlattığı projeyle dezavantajlı çocuklara umut oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, dezavantajlı çocukların suça bulaşmalarının önlenmesi için ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarının verildiği spor salonunu ziyaret ederek, projeye destek oldular.



Sahibi olduğu spor salonunda milli sporcular yetiştiren Hakan Şahade, çocukların suça bulaşmalarını önlemek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle dezavantajlı çocuklara umut oldu. Genellikle şehre göçle gelen ailelerin yaşadığı mahallelerde kapı kapı gezen Şahade, ailelerle konuşarak çocukları ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarına aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, spor salonunu ziyaret ederek, çocukların suçtan uzaklaştırıldığı ve spora yönlendirildiği projeye destek verdi.



"Meselelere bakış açınızı değiştirecek"



Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, sporun, insanın ruhuna ve bedenine güzel şeyler katan, aynı zamanda kişiyi disipline eden bir uğraş olduğunu belirterek, "Henüz bazılarınız bunun farkına varamamış olabilirsiniz. Ama zaman geçtikçe meselelere bakış açınızın nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Gençsiniz, kanınız kıpır kıpır. O enerjiyi spor gibi faydalı bir faaliyetle kontrol altında tutmak hem sizin için hem de toplum için çok gerekli. Ben inanıyorum ki; içinizden bazıları milli takım forması ile uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıracak ve bizleri gururlandıracak" dedi.



Yurdagül, çocuklara yönelik bu anlamlı çalışmalarından dolayı Antrenör Hakan Şahade'yi de tebrik etti.



"Bu ülkeye sizler sahip çıkacaksınız"



Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da çocuklara kendilerini her konuda iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Bugün buralarda bizler varız, yarın bizim yerimize sizler geçeceksiniz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacaksınız. Bu ülkeye sahip çıkacak, bu ülkeyi daha iyi yerlere getirecek olan sizlersiniz. Hem okulu hem sporu bir arada yürütebiliyorsanız ne mutlu sizlere" ifadelerini kullandı.



Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade ise kulüplerinde şu an yaklaşık 110 sporcu bulunduğunu ifade etti. Dezavantajlı çocukları spor aracılığıyla disipline edip, topluma kazandırdıklarını belirten Şahade, "Hepsi bizim çocuklarımız. Onların suçtan uzak durması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, çocuklara, denetimli serbestlik yükümlülerinin ürettiği kumbara ve oyuncaklardan hediye etti.



Daha sonra sporcular, konuklara kısa bir gösteri sundu. - ADANA