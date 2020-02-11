Basma Alsharif'in "Orada Her Kimse" sergisi yurt kavramına odaklanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basma Alsharif'in 'Orada Her Kimse' sergisi yurt kavramına odaklanıyor - Son Dakika

Basma Alsharif'in "Orada Her Kimse" sergisi yurt kavramına odaklanıyor

6 saat önce

Filistin diasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif'in eserlerinden oluşan "Orada Her Kimse" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Basma Alsharif'in

Filistin diasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif'in eserlerinden oluşan "Orada Her Kimse" sergisi sanatseverlerle buluştu.

SALT Galata'da açılan sergi, sanatçının, değişen jeopolitik koşullarla parçalanmış ulusal kimliğini yansıttığı film, video ve enstalasyonlarından oluşuyor.

Görsel bir hikaye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor.

SALT Programlar Sorumlusu ve Küratörü Farah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide sanatçının daha önce Türkiye'de sergilenmemiş eserlerinin yer aldığını belirterek, "Sanatçının yaklaşık 7 senelik üretimini kapsayan işler var. Eserler hem video hem fotoğraf hem de enstalasyon halinde binanın çeşitli noktalarına dağıtıldı. SALT Galata'nın da mimari özelliklerini düşünerek düzenlenmiş bir sergi." dedi.

Aksoy, sergiye gelen izleyicilerin kurgu ve gerçeklik arasındaki geçişkenliği deneyimleyebileceğine işaret ederek, serginin video izleme ve kitap okuma gibi etkinlikleri de içinde barındıran bir yönünün olduğunu belirtti.

Eserlerin, sanatçının bilinçaltından doğan sınırsız toprak kavramına göndermelerde bulunduğunu aktaran Aksoy, "Çeşitli sürelerde değişkenlik gösteren video enstalasyonları var. Bunlardan birisi uzun metraj bir film olan 2017 yapımı Kuyruğunu Yiyen Yılan filmi, SALT araştırmanın içinde günün belli saatlerinde 4 kere gösterilecek. Sanatseverlerin gerçekten mekana dahil olarak izleyebilecekleri, vakitlerini ayırması gereken bir sergi." ifadelerini kullandı.

SALT Galata'nın çeşitli noktalarında film, video ve enstalasyonlardan oluşan sergi, 26 Nisan'a kadar görülebilecek.

Filistin, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basma Alsharif'in "Orada Her Kimse" sergisi yurt kavramına odaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]