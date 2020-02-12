Başol emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başol emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi - Son Dakika

Başol emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Çelik'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Başol emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Çelik'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Cebeci, Belediye Meclis Üyeleri Niyazi Kalaycı, Zikri Akman ve Serkan Yılmaz ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i makamında ziyaret etti. Çelik'e Ormanlı Beldesi hakkında bilgiler veren Başol, Ereğli'de başarılı görev yapması temennisinde bulundu. Çelik'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başol ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ZONGULDAK

İsmail Bayram, Hakan Çelik, Ormanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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