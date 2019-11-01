Son Dakika Haberleri: Başsavcı Çelik'ten Başkan Çam'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başsavcı Çelik'ten Başkan Çam'a ziyaret

Başsavcı Çelik'ten Başkan Çam'a ziyaret

6 saat önce

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Çelik'ten Başkan Çam'a ziyaret, System.String[]

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında ziyaret etti.

Çam'a iadeyi ziyaret gerçekleştiren Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çam, ilçeyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Rasim Çam, Başsavcı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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