Başsavcı Gürlek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 09:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğrafları inceledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Gürlek'i makamında ziyaret eden AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, oylama hakkında bilgi verdi.

Gürlek lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Yeşil şimşek" fotoğrafını oylayan Gürlek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" isimli karesini tercih etti.

Gürlek, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, Portre kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karesini seçti.

Akın Gürlek oylamanın sonunda yaptığı açıklamada, "AA'yı ilgiyle takip ediyoruz. Her sene yayınlanan 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında oyumuzu kullandık. Hepsi birbirinden güzel, çok iyi yakalamışsınız ama tabii bu tercihler benim tercihlerim. Çok etkileyici fotoğraflar, sıcak günlük hayattan birebir insan kesitleri. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

