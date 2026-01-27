Başsavcı Hazinedaroğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Başsavcı Hazinedaroğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

27.01.2026 12:21
Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Hazinedaroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları seçti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Hazinedaroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Hazinedaroğlu, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesini tercih etti.

"Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğraflarına oy veren Hazinedaroğlu, "Günlük Hayat"ta ise tercihini Ali Terli'nin "Dolunay sefası" karesinden yana kullandı.

Hazinedaroğlu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, tüm karelerin büyük emeklerle çekildiğini söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Hazinedaroğlu, "Hem bir önceki yılın değerlendirmesi hem de sanata katkı anlamında bu oylamayı bir gelenek haline getiren Anadolu Ajansına teşekkür eder, tebriklerimi sunarım." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

