İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti

İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir\'in görevden alınmasını talep etti
02.01.2026 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i görevden almasını talep etti. Ben-Gvir'in makamını kötüye kullandığı ve polis bağımsızlığına zarar verdiği öne sürüldü.

İsrail basınına göre İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

BAŞSAVCIDAN YÜKSEK MAHKEME'YE "GÖREVDEN AL" TALEBİ

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Başsavcı Baharav-Miara'nın Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak, "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" gösterdi.

Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den, Başbakan Netanyahu'yu "Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak" bir karar çıkarılmasını istedi. Bu uygulamaların "sistematik" hale geldiğini ve bu eğilimi durdurmak için adım atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirten Başsavcı, "mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını" da kaydetti.

Ayrıca haberde Ben-Gvir'in polis çalışmalarına müdahalesinin "hukuka aykırı" olduğu ve bunun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı. İsrail devlet televizyonu KAN da başsavcının, Netanyahu'nun Ben-Gvir'i bu suçlamalarla görevden almamasına ilişkin yasal bir gerekçe sunmasını sağlamak için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu bildirdi.

BEN-GVİR: SUÇLUSUN, SENİ CİDDİYE ALMIYORUM

Öte yandan Ben-Gvir, Başsavcının açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan sert tepki göstererek, "Suçlusun, seni ciddiye almıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gali Baharav-Miara, daha önce de Netanyahu'nun sağcı hükümetinin politikalarına yönelik muhalif görüşler dile getirmiş, bazı bakanlar ise onu "zararlı sol görüşler" doğrultusunda yetkisinin kullanmakla suçlamıştı. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri olan Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyle övünmesi ve Gazze Şeridi'nde soykırımın yeniden başlatılması çağrılarıyla biliniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok 2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı Bilanço ağır Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026’nın ilk bebekleri Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı
Yıllar sonra bir ilk İstanbul yeni yıla karla girdi Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

06:37
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
06:27
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
06:09
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu
22:35
İran’da protestolar iyice kontrolden çıktı Can kayıpları artıyor
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
21:49
İstanbul’un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
20:47
İsviçre’deki bar faciasından yeni görüntüler
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 06:41:03. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.