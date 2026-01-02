İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir\'in görevden alınmasını talep etti

İsrail basınına göre İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

BAŞSAVCIDAN YÜKSEK MAHKEME'YE "GÖREVDEN AL" TALEBİ

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Başsavcı Baharav-Miara'nın Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak, "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" gösterdi.

Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den, Başbakan Netanyahu'yu "Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak" bir karar çıkarılmasını istedi. Bu uygulamaların "sistematik" hale geldiğini ve bu eğilimi durdurmak için adım atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirten Başsavcı, "mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını" da kaydetti.

Ayrıca haberde Ben-Gvir'in polis çalışmalarına müdahalesinin "hukuka aykırı" olduğu ve bunun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı. İsrail devlet televizyonu KAN da başsavcının, Netanyahu'nun Ben-Gvir'i bu suçlamalarla görevden almamasına ilişkin yasal bir gerekçe sunmasını sağlamak için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu bildirdi.

BEN-GVİR: SUÇLUSUN, SENİ CİDDİYE ALMIYORUM

Öte yandan Ben-Gvir, Başsavcının açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan sert tepki göstererek, "Suçlusun, seni ciddiye almıyorum." ifadelerini kullandı.