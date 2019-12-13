Başsavcısı Bıçakcı'dan Kaymakam Akın'a iade-i ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başsavcısı Bıçakcı'dan Kaymakam Akın'a iade-i ziyaret - Son Dakika

Başsavcısı Bıçakcı'dan Kaymakam Akın'a iade-i ziyaret

6 saat önce

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret etti.

Başsavcısı Bıçakcı'dan Kaymakam Akın'a iade-i ziyaret, System.String[]

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret etti.


Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Akın Başsavcı Bıçakcı'yı kaymakamlık girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. İlçedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Kaymakam Mustafa Akın, Başsavcısı Mahmut Bıçakcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başsavcı Bıçakcı ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Akın'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Mustafa Akın, Aydıntepe, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
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