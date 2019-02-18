Son Dakika Haberleri: Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı

Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cizre ilçesine bağlı Kiriş köyünde otlanan at bataklıkta çamura saplandı. Bataklıktaki atı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan atı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda nehirde mahsur kalan atı kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından bataklıktan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

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