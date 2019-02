Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı

Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardıŞIRNAK - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Cizre ilçesine bağlı Kiriş köyünde otlanan at bataklıkta çamura saplandı. Bataklıktaki atı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan atı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda nehirde mahsur kalan atı kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından bataklıktan çıkarılan at sahibine teslim edildi.