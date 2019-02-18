Bataklığa Saplanan Atı İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde bataklıkta çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cizre ilçesine bağlı Kiriş köyünde otlanan at bataklıkta çamura saplandı. Bataklıktaki atı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi
itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan atı kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda nehirde mahsur kalan atı kurtarmayı başardı. İtfaiye erleri tarafından bataklıktan çıkarılan at sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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