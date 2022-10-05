Monako'da günlük yaşam

Batı Avrupa 'da Akdeniz kıyısı bulunan Monako , Vakitan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlet olma özelliğini taşıyor. Dünyada nüfus yoğunluğu açısından ön sıralarda gelen prenslik, yılın her ayına yayılan turizm ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Kara sınırları Fransa ile çevrili olan Monako'da, turizm başlıca geçim kaynağını oluşturuyor. Monako-Monte-Carlo istasyonu, Monako Prensliği'nde tek tren istasyonu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Batı Avrupa, Akdeniz, Monako, Güncel, Son Dakika

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