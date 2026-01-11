Batı Cape'de Şiddetli Orman Yangınları - Son Dakika
Batı Cape'de Şiddetli Orman Yangınları

11.01.2026 22:21
Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde 100 bin hektardan fazla alan alevlerle zarar gördü.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Batı Cape eyaletinde hafta başından bu yana devam eden ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

Batı Cape Yerel Yönetimler Departmanı Başkanı Anton Bredell, basına yaptığı açıklamada, eyalet genelinde itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eyalet genelinde yanan alan maalesef 100 bin hektarı aştı. Özellikle Cederberg dağlarında sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşımın imkansız olduğu noktalara, helikopterler ve uçaklarla havadan müdahale ediyoruz. Önceliğimiz can kaybını önlemek ve yerleşim yerlerini korumaktır."

Garden Route Bölge Belediyesi İtfaiye Hizmetleri'nden yapılan açıklamada ise Mossel Bay çevresindeki alevlerin yerleşim bölgelerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle tehdit altına giren bölgelerde şu ana kadar en az 10 ev tamamen yandı. Ekiplerimiz, alevlerin diğer konutlara sıçramasını önlemek için savunma hatları oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, ülkenin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan N2 otoyolunda görüş mesafesini düşürdü.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına çevre belediyelerden gelen takviye ekiplerin yanı sıra gönüllü gruplar da destek veriyor.

Bölgenin bitki örtüsü yangınlara ihtiyaç duyuyor

Batı Cape bölgesini kapsayan ve dünyanın en küçük ve en yoğun bitki çeşitliliğine sahip bölgesi kabul edilen "Cape Flora Krallığı"nın yaşam döngüsü, paradoksal bir şekilde bu yangınlara bağlı.

Bölgeye özgü endemik bir çalı türü olan "fynbos" bitki örtüsü, tohumlarının çimlenmesi ve ekosistemin kendini yenileyebilmesi için biyolojik olarak düzenli aralıklarla yanmaya ihtiyaç duyuyor.

Yüksek ısı ve duman, toprağa düşen tohumları harekete geçirirken, yaşlı bitkilerin yanmasıyla açılan alanlar, yeni filizlerin büyümesine ve doğanın gençleşmesine olanak sağlıyor.

Uzmanlar, bu durumu bir felaketten ziyade, bölge coğrafyasının kaçınılmaz bir "ekolojik yenilenme süreci" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

