Batı Karadeniz'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Karadeniz'de Kar Yağışı Etkili

Batı Karadeniz\'de Kar Yağışı Etkili
19.01.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösterdi, köy yolları açılıyor.

Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli'de kar etkisini gösterdi.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla yüksek rakımlı kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'ni merkeze bağlayan yolda aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 98 köy yolunun 95'i, İl Özel İdaresine bağlı 88 personel ve 75 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Ulaşımın normal seyrinde sürdüğü D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin başlangıç noktası Kaynaşlı ilçesinde ise kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bartın

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 24, Ulus'ta 44, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 76 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolunun 74'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Kocaeli

Kocaeli'de aralıklarla süren kar yağışı, özellikle Kartepe, Gölcük, Başiskele, Körfez ve Karamürsel ilçelerinin yüksek bölgelerinde etkisini gösterdi.

Kartepe'de kar kalınlığı 77 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Zonguldak

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı olan 185 köy yolunun 90'ı yeniden ulaşıma açıldı.

Merkezde 14, Kozlu'da 8, Alaplı'da 2, Çaycuma'da 5, Devrek'te 21, Karadeniz Ereğli'de 41, Gökçebey'de 4 olmak üzere 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Zonguldak, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Bartın, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Yaşlı çiftin sır ölümü Başlarından vurulmuş halde bulundular Yaşlı çiftin sır ölümü! Başlarından vurulmuş halde bulundular
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:35
Tapuda yeni dönem 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:10:07. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.